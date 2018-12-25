哈萨克斯坦3大综合格斗运动协会合并成立新联合会

哈通社/阿斯塔纳/12月25日 -- 哈萨克斯坦3大综合格斗协会正式合并成立"哈萨克斯坦MMA协会"联合会。

据了解，新成立"哈萨克斯坦MMA协会"联合会由哈萨克斯坦混合格斗协会、国家搏击、擒拿运动协会以及NOMAD MMA协会合并组成，新联合会主席由哈勒穆詹·耶森诺夫担任。

"众所周知，我们成立了搏击运动联合会，并由卡里姆·哈哲穆罕吾勒担任其主席。将于2022年在'SportAccord'国际大会框架举行联合运动赛事。为此，我们应对搏击运动领域及所有相关事项进行调整。文化和体育部目前主要注重民族传统体育项目的发展。实际上，较奥运会体育项目相比，对搏击运动的关注度稍显不足。但现在我们有必通过建设性的方式向前迈进，考虑到MMA运动的成就而不断努力。"文化和体育部部长阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒说。

会中，文化和体育部部长介绍新联合会主席并指出，耶森诺夫目前是阿拉木图马拉松赛事主要主办者之一，还曾担任国际象棋协会主席。值得一提的是，哈萨克斯坦国际象棋运动员们近年来取得了优异成绩，名列世界前茅。此外，他还曾担任哈萨克斯坦擒拿协会副主席。在这方面，耶森诺夫具有丰富的经验和组织能力。





【编译：冰山】