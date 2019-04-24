哈匈战略顾问委员会第3次会议将在努尔-苏丹举行

哈通社/努尔-苏丹/4月24日-哈萨克斯坦-匈牙利战略顾问委员会例行会议将在努尔-苏丹举行。

托卡耶夫总统24日在总统府同匈牙利总理维克多•欧尔班发表联合声明期间作出上述表述。



总统指出，今天同欧尔班举行的会谈就两国在政治、贸易、经济、文化和人道主义领域的优先事项问题进行讨论。哈萨克斯坦非常重视两国战略顾问委员会和政府间经济合作委员会的相关工作。



总统表示，由匈牙利副总理兼财政部部长米哈伊尔•瓦尔加带领的商务代表团将出席于4月29-30日期在努尔-苏丹举行的哈匈战略顾问委员会第3次会议，活动将促进两国之间贸易、经济和投资伙伴关系的进一步扩大。



同时，国家元首强调，哈方有兴趣增加旨在促进两国经济发展的投资项目数量，并呼吁匈牙利商业团体加强在哈萨克斯坦的业务活动。为此，哈萨克斯坦创造了所有的必要条件。



值得一提的是，哈萨克斯坦是匈牙利在独联体国家中的第四大贸易伙伴。截至2018年底，两国的双边贸易额达1.392亿美元。



同时，两国在教育领域的合作关系也日益加强。匈牙利方面计划每年向哈萨克斯坦留学生分配250个奖学金名额，目前有500多名哈萨克斯坦学生在匈学习。此外，塞格德大学还开设了哈萨克语课程。





【编译：达娜】