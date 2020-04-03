3月份里海管道财团原油输量创历史新高

哈通社/努尔苏丹/4月3日 —— 据里海管道财团（CPC）发布的消息，2020年3月，里海管道财团从港口装运石油出口量达645万吨（约合5112万桶），比2018年12月的此前最高纪录增加49.6万吨，再创历史新高。其中，输送田吉兹油田原油283.1万吨，卡拉恰甘纳克油田原油97.4万吨，卡沙甘油田原油184.6万吨。

2020年3月，里海管道财团累计完成哈萨克斯坦产原油出口578.9万吨，完成俄罗斯产原油出口66.3万吨。

据统计，2001年以来，通过里海管道财团所属的田吉兹—新罗西斯克输油管道，累计向国际市场供应原油6.63亿吨，其中，供应哈产原油5.78亿吨，俄产原油0.85亿吨。

据悉，里海管道财团是整个独联体区域最大的外资项目之一。财团所属的田吉兹—新罗西斯克输油管道全长1511公里，承担超过2/3的哈萨克斯坦原油出口任务。

里海管道财团的主要股东包括俄罗斯政府（俄罗斯管道运输公司24%，里海管道财团7%）、哈萨克斯坦政府（哈萨克斯坦国家油气公司19%、哈萨克斯坦管道公司1.75%）、雪佛龙里海管道公司（15%）、卢克-Arco公司（12.5%）、美孚里海管道公司（7.5%）、俄罗斯石油-壳牌里海合资企业（7.5%）等。