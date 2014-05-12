日本专家建议就滥用3D打印技术商讨对策

哈新社阿斯塔纳讯，据共同社报道，日本神奈川县警方近日首次破获了用3D打印机自制手枪的案件。先进的3D打印技术可轻松制造出形状复杂的立体物件，其危险性浮出水面。3D打印机制造商计划大量生产价格在10万（约合人民币6100元）至20万日元的产品，向个人消费者普及，但有专家指出"应商讨滥用技术的对策"。

横滨市的制造商"Open Cube"社长坂口信贵（40岁）表示，"只要有三维数据，任何东西都可以做出来。"3D打印机的盒高和长各为40厘米，宽为35厘米左右。旁边放着其打印出来的人类颅骨和高层建筑林立的都市模型。 针对一般家庭和顾客的个人3D打印机去年夏天上市。两款机型价格分别为不含税18万日元和21万日元，卖出约2000台。 坂口强调，"这是很有发展前景的技术。怎么使用是个人道德和教育的问题。" 据神奈川县警方介绍，据因涉嫌违反《枪刀法》被逮捕的湘南工科大学职员居村佳知（27岁）供述称，他是从美国网站上下载到枪支设计图的，并称自己"对枪的知识有自信"。 研究枪支犯罪问题的专家、立正大学教授小宫信夫表示，"日本的枪支管制变得毫无意义。"由于个人很难采购到零件且加工困难，迄今日本有关方面一直把管理重点放在防止走私上。然而考虑到此次事件，小宫称"需完善法律以防设计图流入市面，这是时代的转折点"。 新潟大学助教须川贤洋表示，"在实际造成人员伤亡前开始关注该问题。希望社会上越来越多的人能认识到有必要加以讨论。"