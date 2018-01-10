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    工业化发展4.0：纳扎尔巴耶夫要求制定工业化第三个五年计划

    10:54, 10 一月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/1月10日 -- 纳扎尔巴耶夫总统10日向全国人民发表题为《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文，要求制定工业化第三个五年计划。

    总统在国情咨文中指出，工业化发展4.0要充分利用最新科技技术，要更具创新性。

    "2018年要开展以'数字时代'产业发展为重点的工业化第三个五年计划工作。要实施一批哈萨克斯坦工业企业数字化试点项目，然后传播这种经验。"纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文中说。

    总统强调，推动哈萨克斯坦数字和其他创新开发项目的发展是极其重要的问题。纳扎尔巴耶夫同时还表示，要加强纳扎尔巴耶夫大学，阿斯塔纳国际金融中心、IT初创国际科技园和阿拉套创新科技园的发展。

    在国情咨文当中，总统还明确提出了10项涵盖教育、科技、工业、农业和物流交通等多个领域的要求和任务，强调了“智慧城市”发展的重要性，谈到了哈萨克文字改革工作的相关要求，并表示，哈萨克斯坦因抓住第四次工业革命的重要历史机遇，实现在2050年前跻身世界前三十强国行列的目标。

    国情咨文中的10大任务分别是：

    第一，工业领域应成为新技术应用发展的旗舰；

    第二，进一步发展资源潜力；

    第三，"智能技术"--农业综合体发展的新机遇；

    第四，提升交通-物流基础设施的效率；

    第五，在建筑和公共事业领域引入现代化技术；

    第六，"重启"金融部门；

    第七，人力资源--现代化的基础；

    第八，有效的公共管理体系；

    第九，加大反腐力度、强化法制建设；

    第十，"智能国度"的"智能城市"。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 国情咨文 总统 工业创新发展 黄金储备
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