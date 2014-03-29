谷歌：政府索求用户信息4年增加120%

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，搜索引擎巨头谷歌说，各国政府希望与谷歌分享该网站用户信息和数据的要求，在过去4年里增加了120%。

谷歌在它最新的透明度报告中说，还有更多国家的政府已经开始行使其权力，对谷歌提出分享用户信息和数据的要求。 相关新闻话题 谷歌自2009年开始，每年公布两次透明度报告。 在公布这一新数据的同时，谷歌再次呼吁各国政府对监控制度进行改革。 根据谷歌的新数据，2013年，该公司在全球范围内总共收到53,356起要求得到用户信息与数据的要求。 这些要求主要来自美国，但是这一数字并不包括美国国家安全局NSA所进行的大规模电话监听。 谷歌并没有满足所有它所收到的要求，在2013年7月到9月期间，英国政府的1,397个要求中，只有69%获得了用户信息。 在同一时期，美国对谷歌的10,574次要求中，有83%成功获得数据。 谷歌的法律总监萨尔加多在该网站写道，谷歌一直坚持回绝那些索取用户个人信息的过度要求。 但他指出，建立明确的保护用户不受政府过份监控的法律条款同样非常重要。 谷歌和其它8个公司一起，正在推动政府监控制度的改革，其中包括在获得用户信息方面增加更多透明度。 这些呼吁改革的公司除了谷歌之外，还有Facebook、微软和推特等。