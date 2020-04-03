努尔苏丹和阿拉木图市的暂停工作状态将延长至4月13日

哈通社/努尔苏丹/4月3日--政府总理阿斯哈尔·马明3日主持召开保障紧急状态制度国家委员会电视电话会议。

据政府总理官网消息，会议期间，卫生部部长比尔塔诺夫、努尔苏丹市市长阔勒格诺夫、阿拉木图市市长萨金塔耶夫、奇姆肯特市市长埃铁诺夫等各市市长和抗击疫情相关部门负责人进行了工作汇报。

出于防控新冠肺炎疫情的目的，会议决定将努尔苏丹和阿拉木图两座城市实施的暂停工作状态时间延长至4月13日。

具体来说，这两座城市除国家机关、地方政府部门、执法机构、卫生部门、媒体、食品商店、药店和保障人民生活物资及服务的机构以外的，其他各类型企业和组织的工作将暂停至4月13日。

政府总理就严格保持传染病医院、药店和隔离点的消毒规则向各市市长下达工作指示。

同时，会议决定在努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特三座城市新建传染病医院。

马明向工业和基础设施发展部和卫生部下达一系列具体工作指示。

政府总理向各市市长就至少新增24万个工作岗位、尽快落实新版就业路线图等问题下达工作指示。

马明指出，要保障为紧急状态期间可以得到国家补助的（42500坚戈）公民开设银行账户工作。

此外，会议就紧急状态期间远程教学、保障食品安全、制定紧急状态期间遭受严重损失的行业名录等问题进行了讨论。

【编译：阿依波塔】