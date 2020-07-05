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    新冠肺炎：4日哈萨克斯坦新增1452例确诊病例

    10:05, 05 七月份 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/7月5日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例累计总数已超4.7万例。

    据哈国新冠疫情官方信息平台5日消息，截至当天09:00时，哈国较前一天10时新增 1452 感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，其中 924 为无症状病毒携带者。

    截至7月4日，哈萨克斯坦全国累计确诊COVID-19感染者总数已达47171

    各地区新增病例数据如下（新增总数/无症状者数量）:
    努尔苏丹市 - 81 / 4 3
    阿拉木图市 - 72 / 14
    奇姆肯特市 - 76 / 41
    阿克莫拉州 - 34 / 25
    阿克托别州 - 36 / 21
    阿拉木图州 - 122 / 97
    阿特劳州 - 342 / 253
    东哈州 - 149 / 98
    江布尔州 - 56 / 35
    西哈州 - 147 / 107
    卡拉干达州 - 73 / 42
    库斯塔奈州 - 36 / 30
    克孜勒奥尔达州 - 30 / 13
    曼格斯套州 - 44 / 36
    巴甫洛达尔州 - 52 / 15
    北哈州 - 19 / 10
    突厥斯坦州 - 83 / 44

    值得一提的是，从7月1日开始，哈萨克斯坦卫生部不再对无症状感染者进行分项统计。

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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