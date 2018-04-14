  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    4月14日，哈通社简报

    08:08, 14 四月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/4月14日 -- 哈通社为各位读者总结4月14日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    4月14日,星期六

    4月14日是阳历一年中的第104天，离全年的结束还有261（闰年则还有262）。

    世界各国/地区节日：

    韩国黑色情人节 黑色情人节是一个单身人士的非正式节日，在西历的4月14日，庆祝的主要是那些在情人节和白色情人节收不到任何礼物的人。其文化源于韩国。在这天，单身人士会聚在一起吃韩式炸酱面，以此表示对单身者的同情。韩式炸酱面多以黑色甜辣酱为调味料。而比较有趣的是在每年的4月14日那一天，韩国大学餐厅里点炸酱面的都是单身。一堆没有情人的人坐在一起吸哩呼噜的吃炸酱面。到了这一天，最高兴的要算是交友中心了。不单止吃黑色的东西，不少人也会穿着黑色的衣服以示单身。

    这一天在哈萨克斯坦历史上:

    1992年 阿尔法拉比哈萨克国立大学的历史学院开设国际关系系。

    1993年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于恢复政治镇压的受害者名誉和尊严》的法令。

    1998年 阿克托别市列宁街以艾铁克毕官的名字重新命名。

    2001年 纳扎尔巴耶夫总统宣布正式将阿拉木图州首府改为塔勒德库尔干市。

    2002年 哈萨克斯坦"光明道路"民主党正式成立。

    2005年 哈萨克斯坦大学生联盟成立。

    2006年 巴甫洛达尔州第一艺术学院被授予联合国教科文组织俱乐部地位。

    2010年 俄罗斯格罗兹尼市第一重点中学以纳扎尔巴耶夫总统的名字命名。

    2013年 哈萨克斯坦驻纽约总领事馆同哈萨克斯坦-美国联盟举行大型哈萨克音乐盛会。

    2014年 哈萨克国际通讯社与意大利通讯社签订合作协议。

    【翻译：冰山】

     

    标签:
    社会 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!