4月16日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月16日 -- 哈通社为各位读者总结4月16日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月16日,星期一



4月16日是阳历一年中的第106天，离全年的结束还有259（闰年则还有260）。





世界各国/地区节日：



丹麦国庆日 丹麦于公元985年形成统一的王国。11世纪20年代丹麦征服整个英格兰和挪威，成为海盗帝国。1042年帝国瓦解。1397年成立了由丹麦占统治地位的卡尔玛联盟（丹麦、瑞典、挪威）。1849年丹麦颁布第一部宪法，建立君主立宪制，直到现在。在这里，国王是国家元首，对外代表丹麦，对内则不过问政事。国王斐德烈九世于1972年三月去世，其后由他的长女玛格丽特女王二世继位。女王生于1940年4月16日，因而这一天被定为国庆日。这一天全国上下都要举办隆重的庆典，并举行相应的庆祝活动。





这一天在哈萨克斯坦历史上:



1990年 卡拉干达州爱乐乐团正式以哈萨克著名歌手哈利•拜詹诺夫的名字命名。



1999年 哈萨克斯坦驻华大使馆举行纳扎尔巴耶夫著作《哈萨克斯坦-2030》一书首发仪式。



2005年 纳扎尔巴耶夫总统出席哈萨克斯坦外交部新楼开幕仪式。



2009年 中国奥委会在北京钓鱼台国宾馆向纳扎尔巴耶夫总统颁发奥委会最高荣誉勋章



2010年 "大力神杯"抵达全球之旅哈萨克斯坦站。



2015年 纳扎尔巴耶夫总统会见对哈萨克斯坦进行国事访问的土耳其总统埃尔多安。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】