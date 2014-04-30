哈铜首季铜产量同比下降4% 金产量同比上升17%

哈新社阿斯塔纳讯，据哈铜公司召开的新闻发布会上公布的数据显示，第一季度的采矿量为864万吨，环比下降10%及同比下降13%。杰兹卡兹干区部分高成本区域的采矿活动有所减少，以保护利润率。中部地区的产量受限于努尔卡兹干矿场维修选矿厂及设备停机时间。阿布兹矿场于一月份为进行剥离工程而暂停经营采矿业务。预计年内若干资产的开采量将有所增加。平均铜品位为1.03%，与上一季度大致持平。

阴极铜约当产量环比减少12%至6.95万吨，反映了精炼铜产量减少7%。于2013年第四季度，由于杰兹卡兹干冶炼厂的存货于其暂停运作之后减少，铜产量亦受惠于在制品的大量释出。 阴极铜约当产量同比下降4%，原因是巴尔喀什冶炼厂于2013年第一季度进行维修，导致在制品大量囤积，部分抵销了精炼铜产量下降9%。 铜产品总销售量同比减少6000吨。铜销售量的减少是由于阴极铜约当产量下降3100吨及2013年第一季度拨出制成品库存3000吨。 金产量7.9378吨，同比上升17%，反映了第一季度的回采率及在制品释出增加。银产量79.378吨，同比下滑16.3%。