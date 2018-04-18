4月18日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月18日 -- 哈通社为各位读者总结4月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月18日,星期三

4月18日是阳历一年中的第108天，离全年的结束还有257（闰年则还有258）。

世界各国/地区节日：

国际纪念碑和遗址日 每年4月17日为国际纪念碑和遗址日，于1984年首次庆祝。国际纪念碑和遗址日由联合国教科文组织于1983年设立。

世界业余无线电节 该节日的设立旨在纪念1925年4月18日世界业余无线电联盟的成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1993年 阿拉木图市举行国际经济论坛。

2005年 哈萨克斯坦生态学家哈伊沙·阿塔罕诺娃荣获国际高曼环境奖。戈德曼环境奖（Goldman Environmental Prize）是表彰在基层为环保作出重大贡献的个人的奖项,有"绿色诺贝尔奖"之称。

2008年 哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使馆举办新馆开馆仪式。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳主持召开第17届民族和睦大会代表大会。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统荣获爱沙尼亚最高国家勋章玛丽十字勋章(The Order of the Cross of Terra Mariana)。玛丽十字勋章创立于1995年，爱沙尼亚总统将其当做最高的酬谢，颁给对爱沙尼亚有特殊贡献的外国人。

2011年 哈萨克斯坦出口商获得使用ILAC-MRA标志的资格，该标志是国际互认标志，有此标志的检验结果可以在世界上46个经济体的56个实验室认可机构得到互认。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统获马来西亚林国荣创意科技大学荣誉教授称号。

2013年 阿尔法拉比哈萨克国立大学开设惠普研究中心。

2013年 吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市一街道以哈萨克伟大作家穆赫塔尔•阿吾艾佐夫的名字命名，并为其竖立纪念牌。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳主持召开第21届民族和睦大会代表大会。

2017年 中国知名电视台湖南卫视为哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮拍摄纪录片。

2017年 哈通社同土库曼斯坦通讯社签署关于促进信息交流的备忘录。

【翻译：冰山】