联合国：全球每4个医疗卫生机构中就有1个缺乏基本供水服务

哈通社/努尔-苏丹/4月4日 -- 据联合国新闻处消息，世界卫生组织和联合国儿童基金会2日发表的一项报告显示，全球四分之一的医疗卫生机构缺乏基本的供水服务，使20多亿人受到影响。

联合国这份关于供水、环境卫生和个人卫生联合监测项目的最新报告题为《医疗卫生机构中的供水、环境卫生和个人卫生（水卫项目）》。该报告首次对医疗卫生机构中的水卫项目进行了全球综合评估。该报告发现，五分之一的医疗卫生机构没有环境卫生方面的服务，使15亿人受到影响。该报告还显示，许多卫生中心缺乏用于手部卫生和安全隔离及处置医疗废物的基本设施。

报告指出，这些服务对预防感染、减少抗微生物药物耐药性的传播以及提供高质量的护理（特别是对安全分娩而言）至关重要。

报告还发现，最不发达国家中只有一半（55%）的医疗卫生机构拥有基本的供水服务。据估计，全球五分之一的分娩发生在最不发达国家，每年这些国家中有1700万妇女在供水、环境卫生和个人卫生服务不充分的卫生中心分娩。

在一篇附带的报告--《医疗卫生机构中的供水、环境卫生和个人卫生：实现普遍获得高质量护理的实际步骤》中，世卫组织和联合国儿童基会的研究人员指出，每年有100多万例死亡与不洁净分娩有关。26%的新生儿死亡和11%的孕产妇死亡由感染导致。

在将于5月举行的2019年世界卫生大会上，各国政府将就一项关于医疗卫生机构中的供水、环境卫生和个人卫生的决议进行辩论，该决议已于今年早些时候获得世卫组织执行委员会一致通过。

世卫组织和联合国儿童基金会的《实际步骤》报告详细介绍了各国政府为改进医疗卫生机构中的水卫项目服务可采取的八项行动，包括制定国家计划和目标、改善基础设施和维护以及吸引社区参与。这些行动以及由此带来的水卫项目服务的改善可以在改善孕产妇和新生儿健康、预防抗微生物药物耐药性、结束疫情和改善护理质量等方面产生巨大的投资回报。

联合国儿童基金会的数据显示，2017年，每天有7000名新生儿死亡，其中大多数死于可预防和可治疗的疾病，包括败血症等感染。作为"童享健康"活动的一部分，联合国儿童基金会呼吁政府和当局确保每一位母亲和婴儿都能获得可负担的优质护理。

《水卫项目》和《实际步骤》报告由世卫组织与联合国儿童基金会关于供水、环境卫生和个人卫生的联合监测项目负责撰写。

世卫组织和联合国儿童基金会关于供水、环境卫生和个人卫生的联合监测项目负责监测与饮用水、环境卫生和个人卫生（水卫项目）有关的可持续发展目标具体目标和指标的全球进展情况。联合监测项目提供家庭、学校和医疗卫生机构中水卫项目进展方面的国家、区域和全球数据。