4月27日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月27日 -- 哈通社为各位读者总结4月27日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月27日,星期五

4月27日是阳历一年中的第117天，离全年的结束还有248（闰年则还有249）。

世界各国/地区节日：

国际防治环境噪音污染日 每年4月27日为防治环境噪音污染日。防治环境噪音污染日首次由美国Center for Hearing in Communication组织发起并设立。

萨哈共和国教育日 1922年4月27日，雅库特苏维埃社会主义自治共和国正式成立。1991年，雅库特苏维埃社会主义自治共和国正式更名为萨哈（雅库特）共和国。

芬兰退伍军人日 该节日自1987年开始庆祝，旨在纪念芬兰二战退伍军人。

塞拉利昂共和国独立日（1961） 塞拉利昂共和国位于西非大西洋岸，北部及东部被几内亚包围、东南与利比里亚接壤，首都弗里敦。塞拉利昂1961年4月27日宣布独立，但仍留在英联邦内。

南非自由日 自由日是南非共和国的一个公共假日，定在每年的4月27日。自由日是为了庆祝南非1994年废除种族隔离制度之后，人民获得政治自由和进行了南非历史上第一次不分种族的全民大选而设立的节日。这次大选，凡是南非年满18岁的国民，不分种族，都具有投票权。而在此之前，在种族隔离制度统治下，南非非白种人在大选中投票只有有限的权利。 另外，一些团体和社会运动的另一个版本的自由日叫做非自由日（unfreedom day），他们以这种方式来提醒人们关注那些仍然生活在社会底层，仍然贫穷的人。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1913年 《哈萨克》周报正式发行。阿拉什领袖人物阿赫梅特•拜图尔森诺夫、阿里汗•博凯汗以及米尔扎赫普•杜拉托夫等人曾担任该报编辑。

1996年 哈萨克斯坦与俄罗斯在阿拉木图签署关于里海的协议。

2011年 哈萨克斯坦成为突厥语国家议会大会主席国。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳萨热阿尔卡体育馆举行的选举胜利庆祝大会。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统批准设立"祖国卫士奖"。

2017年 中国上海外国语大学开设哈萨克语专业。

【翻译：冰山】