4月29日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月29日 -- 哈通社为各位读者总结4月29日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月29日,星期日

4月29日是阳历一年中的第119天，离全年的结束还有246（闰年则还有247）。

世界各国/地区节日：

世界舞蹈日 世界舞蹈日是4月29日，由联合国教科文组织下的国际舞蹈议会（CID）推广，1982年国际舞蹈委员会最先提出这日。这个日期是为了纪念现代芭蕾舞之父让-乔治·诺维尔。世界舞蹈日的目标是增加大众对舞蹈的重要性的注意，同时希望各国政府在从初等教育到高等教育中均为舞蹈提供空间。

化学战受害者纪念日 每年4月29日为化学战受害者纪念日。为悼念化学战受害者并增强国际社会对化学武器危害的认识，禁止化学武器组织决定将每年的4月29日（禁止化学武器公约生效日）定为"化学战受害者纪念日"，《禁止化学武器公约》于1997年4月29日生效，其核心内容是在全球范围内尽早彻底销毁化学武器及其相关设施。

这一天在哈萨克斯坦历史上：



1992年 土耳其驻哈萨克斯坦大使馆举行开馆仪式。

2006年 阿拉木图市为著名作曲家阿赫梅特·朱巴诺夫开设纪念博物馆。

2011年 哈萨克斯坦和摩尔多瓦签署了信息化领域合作协议。

2014年 世界经济论坛发布全球竞争力报告哈萨克斯坦排名第50位，《投资者权益保护》指标排名第10位。

2014年 哈萨克斯坦肿瘤学和放射学大会在阿拉木图市举行。

2016年 哈萨克斯坦前外交部部长叶尔兰•伊德里索夫与中国、吉尔吉斯斯坦外交部部长，以及俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦外交部副部长一同出席《上合组织绿色草坪》植树活动。

【翻译：冰山】