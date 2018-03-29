国产传记电影《阿姆列》首映仪式将于4月2日举行

哈通社/阿斯塔纳/3月29日 -- 据哈萨克斯坦文化和体育部消息，哈萨克著名歌手阿姆列传记电影首映仪式将于4月2-3日在阿斯塔纳和阿拉木图市举行。

消息称，影片哈萨克斯坦首映仪式将于4月2日下午19时在阿斯塔纳市"萨热阿尔卡"购物中心电影院举行，而在阿拉木图市首映仪式将于3日下午19时在"Esentai Mall"购物中心电影院举行。

据了解，国产传记电影《阿姆列》根据文化和体育部的要求，由哈萨克电影制片厂和"Dar Play"公司联合拍摄。影片讲述哈萨克著名歌手阿姆列•卡沙吾巴耶夫（1888-1934年）的人生。

哈萨克电影制片厂表示，影片将于今年4月5日以哈萨克语和俄语两种语言在国内全部电影院上映。

据悉，阿姆列·卡沙吾巴耶夫于1925年前往法国巴黎，参加世博会框架下举行的国际音乐大赛（Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes）。大赛上，阿姆列以独特的歌喉、哈萨克传统歌曲和冬不拉的美妙音色征服了欧洲的听众，最终获得了第二名。

【编译：小穆】