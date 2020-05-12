今年一季度哈萨克斯坦对外出口增长4.2%

哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 今年1~4月间，哈萨克斯坦商品生产增长5.8%，服务活动则缩水4%。

国家经济报部长鲁斯兰·达列诺夫12日在政府有关1~4月社会经济发展情况的总结会议上表示，今年1~4月间，哈萨克斯坦商品生产增长5.8%，服务活动则缩水4%。受此影响，国内生产总值下降了0.2%。

部长指出，服务业缩水的主要原因，在于为应对新冠病毒国际大流行而采取的隔离限行措施。

据其介绍，统计显示，当前的年通货膨胀率为6.8%。

报告期内，加工业增长了7％，采矿业增长了6％，建筑业增长了5.5％，农业增长了2.2％。这些保障了制造业的稳定增长。

而在服务业中，运输服务下降了11％，经贸服务下降了8.9％，行政服务下降了4％，房地产交易下降了2.7％。

同期，通讯服务同比增长了9.6%。

隔离限行措施实施后，受其影响，各类服务活动在4月份单月的规模较去年同比下降了17.5%。具体而言，交通和商业服务缩水近三分之一，行政服务下降了22.5％，房地产交易下降了9.9％。

此外，1~3月份，对外贸易规模为210美元，其中出口量增长4.2%，达139亿美元，进口量则下降至71亿美元。贸易顺差比去年第一季度增长9％。

【编译：木合塔尔·木拉提】