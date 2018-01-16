联合国：阿富汗需4.3亿美元人道主义援助

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 - 联合国呼吁国际捐助者在2018年为阿富汗提供总额为4.3亿美元的人道主义援助。

据塔斯社报道，联合国秘书长发言人斯特凡•杜加里克在周一的新闻发布会上做出了这一表示。



"联合国人道协调厅的报告显示，为向约280万急需援助的困难人口提供人道主义援助，联合国需要约4.3亿资金。"他说。



据其介绍，该资金将用于帮助因战乱和自然灾害而无家可归的人群、救助伤患以及为儿童提供食物。



此外，杜加里克表示，联合国安理会代表团上周末抵达了阿富汗，这是该组织代表团7年来首次访问该国。



15日公布的"2018年人道主义应急计划"只集中提供旨在挽救生命的紧急援助，例如食物和临时居所、医疗救治和为营养不良儿童提供营养干预措施。除了应急计划所涵盖的280万人，阿富汗还有870万人在就业和生计、长期流离失所、医疗和受到气候变化影响方面需要得到帮助。



值得一提的是，1月19日，联合国安理会将举行题为"在阿富汗和中亚建立区域合作伙伴关系作为安全与发展相互依赖性的典范"的部长级辩论。中亚各国和阿富汗外长以及安理会成员国外交部负责人将出席会议。哈萨克斯坦将以轮值主席身份主持会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】