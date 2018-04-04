4月4日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月4日 -- 哈通社为各位读者总结4月4日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月4日,星期三

4月4日是阳历一年中的第94天，离全年的结束还有271（闰年则还有272）。

世界各国/地区节日：

国际提高地雷意识和协助地雷行动日 联合国大会2005年12月8日宣布每年4月4日被正式命名为国际提高地雷意识和协助地雷行动日。联合国排雷行动处致力于挽救生命，促进部署联合国特派团，提供人道主义援助，保护平民，支持境内流离失所者和难民自愿返回，保证人道主义和复原活动顺利进行，倡导国际人道主义和人权法。

网站管理员日 每年4月4日为网站管理员日，4月4日我们将联想到4.04或404（指网页不存在等错误）等数字。网站管理员，也称为网站架构师、网站开发者。是设计、开发、运营、维护一个网站的负责人。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1992年 独联体国家安全和情报机构之间基本合作原则的相关协议在阿拉木图市签署。

1994 "哈萨克斯坦电视台和广播"国有公司成立。

1997年 江布尔大学正式以著名历史学家、文学家穆罕默德·海达尔·杜拉提的名字命名。

2006 纳扎尔巴耶夫总统与俄罗斯总统普京共同出席在莫斯科举行的阿拜纪念碑揭幕仪式。

2008年 哈萨克斯坦运输和通讯部举行"西欧-中国西部"交通走廊介绍仪式。

2013年 位于乌斯卡曼市的亚洲汽车制造厂正式开始生产"Skoda Rapid"系列汽车。

2014年 哈萨克斯坦-德国文化合作领域政府间第四次会议在柏林举行。

【翻译：冰山】