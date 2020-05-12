央行：4月份坚戈汇率上涨5.2%

哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫12日在政府有关国家社会经济发展情况召开的总结会议上，就货币市场的情况进行了介绍。

多萨耶夫表示，今年4月份国内外汇市场情况稳定。欧佩克+达成的石油减产协议、股市的积极态势以及发达国家与石油出口国货币的坚挺表现，对坚戈的汇率带来了正向影响。

在此技术上，今年4月坚戈汇率实现了5.2%的增长，目前同美元之间的平均汇率为424.57坚戈兑1美元。

据其介绍，受隔离限行措施的影响，国内许多行业的生产受到了一定的限制。这也对美元的需求量下降带来了一定的影响，并进一步影响到了外汇市场上的表现。

多萨耶夫指出，与2020年3月份相比，4月坚戈-美元交易规模从34.6亿美元下降至17.2亿美元，降幅近半。

他表示，外汇的需求将通过出口企业形成的提案，以从国家基金向预算转移支付保证资金为目的进行外汇交易，以及准国有公司强制出售部分外汇收入等方式得到满足。

根据此前的报道，得益于国际黄金价格的上涨（从每盎司1605美元上涨至1717美元），2020年4月，哈央行黄金外汇储备总额增加7.2亿美元，达到305亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】