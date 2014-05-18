“空中自行车”可在4米高空飞驰 造价53万元(图)

哈新社阿斯塔纳讯，据中国新闻网报道，对于星战迷们的好消息来了。据美国科技网站报道，《星球大战》系列电影中的梦想交通工具--空中自行车--将在2017年正式上市。你们敢骑着这样的自行车在4米的高空奔驰吗？

2011年，总部位于美国加利福尼亚的一家科技公司称，他们将设计研发星战中的超速摩托车--空中自行车。消息一出来，该公司的电话和邮箱马上就被星战爱好者抢占。如今，经过三年研发，这家公司终于正式宣布，消费者可以在2017年买到属于自己的Aero-X空中自行车，开着空中自行车去超市买水果的日子不远了。 价格高达53万元 从技术层面讲，Aero-X空中自行车是一个类似摩托车的气垫船，可以在离地3.66米处盘旋，驾驶的最高时速达到70公里/小时。这家公司的科学家解释，比起陆地摩托车，这辆空中自行车的速度慢一些，这主要是为了防止驾驶员在高速驾驶中跌落到地面。 这辆自行车像传统自行车一样，最多能坐两个人，即驾驶者和一名乘客。由于行驶过程车辆都悬浮在空中，所以不需要任何固态路面支持。目前，它的定价为8.5万美元(约合人民币53万元)。如果迫不及待想把它收入车库，你还可以支付5000美元定金预约购买。 左右两把手控制方向 在这辆空中自行车的研发中，科学家考虑最多的问题不仅仅是安全问题，还有驾驶的舒适度。设计公司希望，这辆自行车骑起来就像普通骑摩托车一样。因此，研发团队面临了跟其他空中交通工具一样的问题：耦合。所谓"耦合"，是指飞行物在空中运转时，其转子转动容易使它的方向左偏。在这种情况下，飞行员在驾驶时需要抵偿这种偏移。但对于Aero-X的驾驶员来说，他们只要像开摩托车一样操作，因为车的方向是通过左右两个把手来改变的。 此外，科学家还解决了几乎所有飞行器都需要面临的风尘问题。他们从标准无人机中得到启发，在空中自行车里安装了陀螺仪和加速器，帮助检测意外的倾斜、偏航与旋转，让车上的电脑系统适时、自动纠正。 低空飞行不需驾照 驾驶空中自行车需要飞行驾照吗？从目前来看，鉴于它的最高飞行高度较低，按照美国法律，Aero-X的驾驶员暂时还不需要飞行员驾照。 此外，由于Aero-X的产量不高，而且不会与天上的飞机或路面上的汽车抢道，美国联邦航天局也不需发布特别的许可指南。 该公司说，空中自行车的设计最初是面向越野爱好者。不过，他们不排除空中自行车最终成为警察或特种部队的装备。