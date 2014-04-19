美宣布释放伊朗4.5亿美元被冻结资金

哈新社阿斯塔纳讯，据香港文汇网消息，国际原子能机构日前证实，伊朗遵守与伊核问题六国在去年11月达成的初步协议，冻结了部分核项目，包括把高纯度浓缩铀库存量减少了一半，因此美国国务院在17号宣佈，将释放4.5亿美元被冻结的伊朗资金。

据凤凰卫视报道，国际原子能机构发佈的最新报告显示，伊朗履行了与伊核问题六国签署的初步协议，稀释了一半的高纯度浓缩铀库存，使伊朗生产一枚核弹的时间大大延长。

美国国务院副发言人哈尔夫：「我们看到了国际原子能机构总干事写给理事会的报告，证实伊朗已经完全稀释了早前同意的数量，纯度为20%的浓缩铀。」 美国政府17号也根据协议，宣佈解冻4.5亿美元伊朗资金。 美国国务院副发言人哈尔夫：「在确认的基础上，并与美国在联合行动计划中的承诺一致，美国财政部採取必须举措，释放被冻结的4.5亿美元伊朗资金。」 哈尔夫同时表示，如果伊朗动用这些资金从事非法活动，例如资助叙利亚政府，伊朗将会遭到新的制裁。 根据2014年1月20日生效的伊朗与六国签署的初步协议，如果伊朗如约缩减其核计划规模，那麽先前因国际制裁而遭到冻结的海外资金则可重新进入伊朗市场，这批总计42亿美元的海外资金将分八次交付。目前伊朗已经收到了四比款项，总计21亿美元。