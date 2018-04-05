4月5日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月5日 -- 哈通社为各位读者总结4月5日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月5日,星期四

4月5日是阳历一年中的第95天，离全年的结束还有270（闰年则还有271）。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦移民局工作人员日 1993年4月5日，哈萨克斯坦部门内阁通过《哈萨克斯坦共和国护照制度条例》。从此，护照和签证服务被重新建立。这一天也被命名为移民局工作人员日。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1920年 布拉拜自然保护区正式开放。

1996年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦政府首脑理事会例行会议在塔什干市举行。

1997年 纳扎尔巴耶夫总统签署命令并将5月31日定为"二十世纪初政治迫害受害者和大饥荒死难同胞纪念日"。

1997年 乌拉尔市为"阿拉什奥尔达"功勋人士詹沙·多斯穆哈梅多夫与哈列勒·多斯穆哈梅多夫兄弟设立纪念牌。

1999年 哈萨克斯坦央行为哈萨克著名科学家卡尼什·萨特巴耶夫诞辰100周年发行纪念硬币。

2011年 卡拉干达州国立科技大学举行R&D研究所揭幕仪式。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统接受中国日报记者采访。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统就核安全峰会的署名文章在美国国会山报"The Hill"发表。

2016年 阿拉木图大冬会参赛者人数创造了大冬会历史记录。

【翻译：冰山】