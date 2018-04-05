哈萨克斯坦将于4月6日庆祝联合国国际体育日

哈通社/阿斯塔纳/4月5日 -每年的4月6日是联合国大会于2013年设立的"体育促进发展与和平国际日"。

据悉，在第67届联大会议上，由摩洛哥和突尼斯提出的，将这一天设立为节日的提案，得到了包括哈萨克斯坦、白俄罗斯、格鲁吉亚、马其顿、俄罗斯、罗马尼亚和塞尔维亚在内的30多个国家的支持。提案发起者认为，设立体育相关的国际日将填补联大在这方面的空白。



国际业余拳击协会副主席、亚洲拳击联合会主席赛力克•阔纳克巴耶夫就这一节日相关问题接受了记者的访问。



阔纳克巴耶夫说："今年，世界体育界将庆祝第五个‘体育促进发展与和平国际日'。这一节日旨在通过体育推动世界各国和人民之间的团结。体育不分国界，朝韩两国关系从平昌冬奥会开始转变就是一个明证，并成为了改善朝鲜半岛复杂问题的重要一步。我认为，最基本的一个原则就是奥运期间应该停止任何军事行动。这不是我们创造的规则，而是奥运会自身的传统。

国际体育日选择在4月6日亦非偶然，1986年4月6日是首届现代奥运会的举办日。



"许多国家都会庆祝这一重要的国际日。而作为联合国大会决议的首批支持国家，哈萨克斯坦始终非常重视发展体育运动。我国总统纳扎尔巴耶夫，可以说是我国体育健儿们最大的一位‘粉丝'。"他说。



体育是一个独特和有力的工具，能促进人类大家庭每个成员的尊严、平等和不可剥夺的权利，发挥激励和团结的作用。



【编译：木合塔尔·木拉提】