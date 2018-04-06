4月6日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月6日 -- 哈通社为各位读者总结4月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月6日,星期五



4月6日是阳历一年中的第96天，离全年的结束还有269（闰年则还有270）。





世界各国/地区节日：



体育促进发展与和平国际日 体育活动涉及面广，受到前所未有的欢迎，拥有积极的价值观基础，因此，体育活动对促进联合国发展与和平目标发挥着积极的作用。2013年8月23日，联合国大会第六十七届会议决定宣布4月6日为体育促进发展与和平国际日。早前，联合国大会第五十八届会议宣布2005年为体育运动国际年，以此促进教育、健康、发展与和平。



世界乒乓球日 每年4月6日是世界乒乓球日。2015年，国际乒联为了庆祝乒乓球给人们带来的欢乐，将这一天定为"世界乒乓球日"。在此期间，世界各地会举行许多丰富多彩的与乒乓球相关的庆祝活动。





这一天在哈萨克斯坦历史上:



1992年 哈萨克斯坦共和国同加拿大、巴勒斯坦等国家建立外交关系。



1993年 纳扎尔巴耶夫总统同美国雪佛龙公司董事会执行主席肯尼特•德尔签署建立"田吉兹雪佛龙联合公司"的协议。

1994年 纳扎尔巴耶夫总统对日本进行了首次正式访问。



2006年 阿斯塔纳航空公司开通"阿拉木图-卡拉干达-阿拉木图"直达航线。

2013年 哈萨克著名科学家、考古学家阿勒克伊•玛尔胡兰的考古文物、手稿以及其个人物品在阿斯塔纳市展出。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统接受中国CCTV-2频道记者采访。



2014年 哈萨克文学周在英国举行。期间，哈萨克著名剧作家杜拉特•伊萨别科夫的著作首次以英文版亮相。



2014年 卡拉干达市老年医院开设长寿中心。



2016年 哈萨克斯坦位列"清真旅游业"排名全球第16位。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】