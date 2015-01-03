美国一架小型飞机坠毁致4人丧生 7岁女童幸存

哈通社阿斯塔纳1月3日电，据中新社报道，美国肯塔基州2日发生飞机坠毁事故，造成机上包括飞行员在内的4人遇难，一名7岁小女孩是唯一幸存者。

肯塔基州警方证实，当局在肯州西部里昂郡一处旅游景点的树木茂密地区发现了这架小型飞机的残骸，调查人员现场确认1名飞行员和3名乘客遇难。 肯塔基州州警于2日傍晚6点半左右接到报警电话，称一架小型飞机坠落在里昂郡萨沃尼社区。报警者称，一个7岁的小女孩走到他家，说她参与了一起飞机失事事故。 州警帕特森（DeanPatterson）称，小女孩有些晕头转向，已被送往当地医院，没有受到危及生命的伤害。"在一定意义上说，她活了下来真是个奇迹，遗憾的是其他4个人未能幸免。"帕特森说。

美国联邦航空局孟菲斯中心确认，报告发生坠机事故区域曾接到私人飞机遇险呼叫。当局认为，飞机很小，应该不是商业客机。 肯塔基州紧急事务管理局区域主管加兰（MarkGarland）表示，现阶段他唯一能够证实的是，此次事故中有一位年轻的幸存者，她自己设法离开飞机残骸、走出林区，并找到最近的一所房子向当地居民求救。小女孩无法描述飞机坠落地点。屋主随即报告当局派遣救援团队和消防单位找到事故现场，同时对周边进行搜查。 目前官方正在联系遇难者亲属，他们的身份尚未公布。飞机失事原因还有待进一步调查。 据美联社报道，美国联邦航空局女发言人贝尔根（KathleenBergen）称，这架派珀PA-34小型飞机飞越肯州马歇尔郡上空时与航空交通管制员失去联系，飞行员曾报告引擎有问题。