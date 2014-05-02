哈新社阿斯塔纳讯，据路透社报道，美国汽车业4月强劲反弹，汽车销量较上年同期成长8%，终于摆脱漫漫寒冬的困扰。

七大车商中有六家在周四公布同比销量上升，但当中仅有四家增幅高于分析师预估。

根据调研公司Autodata Corp的数据，全行业的4月销量为139万辆，较上年同期成长8%。

3月底天气逐渐好转之后，车商因应消费者需求之下的销量开始增加，通用汽车、丰田、日产汽车、现代汽车销量均超越预估，丰田和日产更是录得两位数的增长。

菲亚特克莱斯勒汽车(Fiat ChryslerAutomobiles)旗下的克莱斯勒月销量虽也创下两位数成长，但略逊于预估；福特4月销量也不如预期，下滑1.0%。本田虽成长1%，但也低于分析师预期。

"3月的销售动能延续到4月，帮助汽车业创下2007年秋季以来最好的连续两个月成绩。"丰田总经理Bill Fay说。

丰田汽车包含雷克萨斯(Lexus)和赛扬(Scion)品牌在内的集团销量共计199,660辆，增长13%。日产汽车包含英菲尼迪(Infiniti)在内的销量为创纪录的103,934，增长18%。本田汽车包含讴歌(Acura)在内的销量为132,456。

克莱斯勒表示，美国汽车销量增长14%至178,652。通用汽车销量上升7%至254,076。而福特汽车销量下滑至211,126。

现代汽车和起亚汽车4月销量合计攀升8%至119,783。

4月销量为连续第二个月强劲增长，此前1-2月的寒冷多雪天气打压了消费者的购车热情。

据Autodata，汽车业4月销售年率为1,604万辆。路透此前调查中受访分析师预计，4月销售年率为1,620万辆，略低于3月。