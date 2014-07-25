4年！C罗儿子不知生母是谁 被告知母亲去旅游

哈通社阿斯塔纳7月25日电，据新华网援引腾讯网报道，C罗和俄罗斯名模伊莲娜之间的感情非常稳定，而这个大家庭中还有C罗的儿子克里斯蒂安尼奥，2010年，一位神秘女子生下了"迷你罗"，为此葡萄牙巨星还付出了1000万英镑的封口费，根据《每日镜报》消息，4年过去了，C罗的儿子居然还不知道自己的生母是谁，而这位不谙世事的儿童被告知自己的母亲去旅行了。

在2010年南非世界杯期间，C罗通过个人推特宣布自己当父亲后，全世界的媒体都在猜测孩子的母亲是谁，从欧洲模特到美国的餐厅服务员都列入候选名单。随后，"迷你罗"的生母遭到曝光，是一名20岁的女大学生，她是在伦敦的一家夜店里和前曼联球星发生关系，最终产下了一个儿子。经过DNA的鉴定，这确实是C罗的孩子，这位女学生放弃了抚养权，拿到了一笔高达1000万英镑的封口费之后销声匿迹。 对于"迷你罗"而言，虽然衣食无忧，可是他却不知道自己的生母是谁，这也是一种非常残酷的事情。《每日镜报》透露，C罗的姐姐艾尔玛在接受采访时对媒体披露，"有一次，我们告诉孩子，他的妈妈上天堂了。不过我的弟弟和妈妈告诉我，以后不要对孩子说这样的话。现在，我们对孩子的说法是他的妈妈去旅行了，而且他现在不会再问类似这方面的问题。" 在C罗母亲多洛雷斯-阿韦罗的自传中，她也提到了这个孩子的一些讯息，"我的儿子告诉我，这个孩子的母亲永远不会被公开，他想有一个儿子，并且希望我能够帮助教育他，给孩子爱心，就像当年我给他喝兄弟姐妹的爱一样。" 由于C罗在重心放在了足球场上，而"后妈"伊莲娜则忙于自己的模特事业，因此，"迷你罗"主要由奶奶多洛雷斯和姑姑爱尔玛照顾，此前媒体曾披露，"迷你罗"在出生不久后叫出的前两个单词是"奶奶"和"姑姑"。