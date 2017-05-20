环球影业《新木乃伊》北美首映票房目标为超过4000万美元

哈通社阿斯塔纳 -- 环球影业出品的电影《新木乃伊》将于6月9日上映，片方日前定下北美首映的目标为4000万美元以上，考虑到这部电影有汤姆·克鲁斯的出演，这个目标定的还是比较保守的。

与此同时，环球影业的电影宣传工作也进入到了最后的三个星期。根据两位参加了提前点映的人士的说法，首映的北美票房大约在4000万美元至4200万美元。

这个数字并不包括海外市场的收入。《新木乃伊》的制作成本为1.25亿美元，而海外市场的收入应该会超过北美市场。近日电影发布了中国内地定档预告，中美同步上映，在首映当天，片方应该可以从包括中国在内的海外主要市场大赚一笔。

《新木乃伊》由阿莱克斯·库兹曼执导，汤姆·克鲁斯饰演尼克·莫顿。在影片中，他在飞机失事之后毫发无伤地苏醒过来，杰基尔博士（罗素·克劳饰）告诉他已经被上古恶魔木乃伊（索菲亚·宝特拉饰）诅咒。考特尼·万斯、安娜贝尔·沃丽丝和杰克·约翰森也出演了这部影片。





1999年，由布兰登·弗雷泽和蕾切尔·薇姿主演的影片《木乃伊》大获成功，在国内市场收获了1.554亿美元的票房，全球市场的票房更是高达4.16亿美元。2001年5月上映的《木乃伊归来》的国内首映票房达到了6800万美元，最终的全球票房达到了4.33亿美元。在蛰伏多年之后，这一系列电影的第三部续作《木乃伊3：龙帝之墓》迎来了布兰登·弗雷泽的回归，电影于2008年8月上映，首映的国内票房成绩为4060万美元，最终国内票房达到了1.025亿美元，全球票房为4.011亿美元。

因为影片档期刚好在《加勒比海盗：死无对证》上映的两个星期和《神奇女侠》上映的一个星期之后，《新木乃伊》在市场中将会面临着十分激烈的竞争。

【编辑：木合塔尔·木拉提】