新疆发现价值400亿金矿 已被神秘港商控制

哈通社阿斯塔纳7月30日电，据人民网报道，昨日（7月29日），中国新疆地矿局发布新疆乌恰县发现超大型金矿的消息，引发市场关注。《每日经济新闻》从新疆地矿局获悉，该金矿截至今年6月共提交金资源储量127吨，潜在经济价值在400亿元以上，是目前新疆发现的资源量最大的金矿。而山东招金集团、中国黄金集团公司、紫金矿业等国内黄金巨头均表达了合作开发意向。

对此，紫金矿业一位高管表示，目前并未在公司会议上听闻此事。而上述金矿矿权人新疆同源矿业有限公司（以下简称同源矿业）内部人士则表示，目前并未与任何黄金企业有实质合作，但不排除未来引入外部投资者参与开发。 虽然官方宣传该金矿经过20年的持续勘查，但一家名为"阿历克斯投资有限公司"的香港企业在2012年成功"潜入"，与新疆地矿局成立同源矿业合作勘探，并拥有同源矿业控股权。这家香港企业略显神秘，背后自然人陈奕辉颇为传奇，其在中国香港、加拿大拥有2家上市公司并担任高管，深谙矿业资本运作。 400亿元金矿受热捧 近年来，新疆地矿局已连续提交新疆新源县卡特巴阿苏金矿、和静县敦德铁锌金多金属矿2座金金属资源量达50吨以上的特大型金矿。2014年以来，新疆发现大型金矿的消息频出。 《每日经济新闻》记者从新疆地矿局新闻中心获取的消息显示，1993年，新疆地矿局第二地质大队在乌恰县中国与吉尔吉斯斯坦边境萨瓦亚尔顿一带发现金矿。经过20年持续勘查，在海拔3100米到4300米的20平方公里的勘查范围内，发现了21个金矿化带，平均品位2.45克/吨，提交黄金资源量127吨，远景资源储量在200吨以上。 其中4号成矿带宽度达85米，长4000米，平均品位2.57克/吨，局部最高品位达63.88克/吨，估算金金属量达98.33吨。目前新疆地矿局第二地质大队重点对4号矿化带等进行了勘查，共发现11条含金矿化带，矿体平均厚度25米，资源量占98%以上。 新疆地矿局第二地质大队队长崔洪斌介绍，该矿的潜在经济价值估算在400亿元以上。按规划，建设年产1吨的开采企业，年产值就将超3亿元，可为当地提供200~300个就业岗位。 据《新疆经济报》援引崔洪斌的话称，如果对萨瓦亚尔顿金矿进行进一步勘查工作，不排除有更多更新的发现，远景储量将达200吨。新疆地矿局称，2008年萨瓦亚尔顿金矿的巨大资源潜力吸引了香港伟福矿业与新疆地矿局合作勘探，今年勘查提交金矿资源量达到百吨级后，中国国内多家黄金巨头企业均表达了合作开发意向。 神秘港商潜伏其中 《每日经济新闻》记者发现一家颇显神秘的香港企业已经掌握该金矿控制权。 记者从新疆地矿局了解到，该金矿矿权为同源矿业所有，该公司为新疆地矿局旗下2家公司和新疆伟福矿业有限公司共同设立，其中新疆伟福矿业有限公司拥有70%股权。而记者从工商信息系统发现，该公司为香港阿历克斯投资有限公司全资子公司。 阿历克斯投资有限公司工商资料显示，该公司股东为一家境外离岸公司，股本1万港币。公司董事为拥有香港身份证的自然人陈奕辉。新疆伟福矿业有限公司法定代表人亦为陈奕辉，陈还直接担任同源矿业董事。 事实上，陈奕辉的矿业资本运作历史战绩不俗。2008年底，新鑫矿业出资5.42亿元人民币收购哈密地区目前最大的铜镍采选企业--亚克斯资源开发有限公司和哈密聚宝资源开发有限公司。阿历克斯投资有限公司当时就是上述被收购公司的主要股东之一。 不仅如此，陈奕辉还是天时软件主要股东和执行董事。据天时软件2013年报介绍，陈奕辉在金属买卖方面拥有30年经验，还担任加拿大上市公司GobiMinLnc.（GMN.V）的董事会主席、总裁及首席执行官，该公司主要在新疆从事金矿勘探。 虽然新疆地矿局称伟福矿业为2008年与其合作，但记者在该局官网公布的"萨瓦亚尔顿金矿外围详查探矿权协议转让公示"中发现，2012年3月，同源矿业从新疆玛嘉斯矿业有限公司手中以协议价格0元取得矿权。而新疆玛嘉斯矿业有限公司为新疆地矿局与一家加拿大上市金矿企业MAJESTICGOLDCORP（MJS.V）合资成立。 对于这次蹊跷的转让，一位同源矿业内部人士对记者表示，之前那家公司勘探工作量没有做那么多，公司当时取得矿权时也没有想到会有这么大的发现，但肯定是付出了代价的。环评资料显示，同源矿业正在进行450t/d黄金矿石采选技改项目。