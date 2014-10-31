世界第一高楼建造者将在车臣建400米高塔楼

哈通社阿斯塔纳１０月３１日电，据俄新网31日消息， 俄罗斯国家杜马议员杰利姆哈诺夫在格罗兹内与阿联酋伊玛尔地产公司（Emaar Propertis）总裁穆罕默德•阿勒•阿巴里举行会谈后表示，在迪拜建造世界最高摩天大楼迪拜塔的伊玛尔地产公司正在车臣共和国落实"阿赫马特塔"（Ahmat Tower）项目--具有400米高塔楼的多功能综合体。

杰利姆哈诺夫向记者表示："公司计划全程督促项目落实。"

阿联酋王室代表谢赫•塔赫努恩•本•扎伊德•阿勒纳哈扬率领的商务代表团周四抵达格罗兹内。宾客们与车臣总统拉姆赞•卡德罗夫举行会谈，了解车臣的一系列投资项目。 "阿赫马特塔"多用途中心占地19公顷，计划仿照中世纪车臣塔楼建造80层高楼，其中设有办公室、餐厅、SPA中心、酒店和住房。在大楼上方将建成俄罗斯和欧洲最高的观景台，从那里可以俯瞰全市。项目还计划建设商业和娱乐中心。 "迪拜塔"是世上最高的摩天大楼，是迪拜的主要风景名胜，高828米，共163层。投资达41亿美元。项目作者为参与上海金茂大厦（高420米）设计的美国建筑师阿德里安•史密斯。