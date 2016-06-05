阿斯塔纳国际金融中心经济效益可达400亿美元

哈通社阿斯塔纳6月5日电 近日，阿斯塔纳举行了第29届外国投资者理事会全体会议。与会者认为，阿斯塔纳国际金融中心5年内应成为具备金融技术项目吸引力的中心。

会议期间，纳扎尔巴耶夫总统指出，阿斯塔纳国际金融中心是一个高瞻远瞩的项目，通过引进外资，该中心活动的经济成果将在加速国内生产总值增长方面有所体现，建立该金融中心和其区域扩张的总累积效应，在未来10年可以达到约400亿美元。此外，在金融中心框架内，将创造2000多个新职位，并为地下资源使用者建立平台，每个企业都可以引进项目开发的资金。



阿斯塔纳国际金融中心负责人海拉特•克里姆别托夫表示，国际金融中心应当以现代化的基础设施、实验室开发以及与大型金融技术企业的密切合作吸引潜在投资者的关注。中心还面临发展独联体和中亚伊斯兰银行业的任务。2017年，该中心交易所将与伦敦、卢森堡、香港和迪拜的证券交易所一样，成为伊斯兰国家有价证券配售的平台。



目前，中心已经与伊斯兰开发银行签署谅解备忘录，计划在哈萨克斯坦以及其他独联体国家发展伊斯兰金融服务业，并且正在制定阿斯塔纳国际金融中心伊斯兰金融发展路线图。