脊椎动物老寿星：格陵兰鲨鱼可活400岁

哈通社阿斯塔纳8月13日电 据《镜报》报道，科学家最近在英国海域发现世界上最长寿的脊椎动物--格陵兰鲨鱼。这种鲨鱼身长可达5米，平均寿命272岁，有的甚至活到400岁，比乌龟、甲鱼和部分鲸鱼还要长寿。它们直到156岁时才达到性成熟，开始繁衍后代。它们偶尔还会吃北极熊和乌龟。

科学家发现，最长寿的格陵兰鲨鱼约有392岁，它的年龄范围大约在272岁到521岁之间。来自格陵兰自然资源研究所的朱利叶斯-尼尔森教授领导了这次研究。他说："格陵兰鲨鱼是地球上最大的食肉鲨鱼，但是作为顶级捕食者，它们在北极生态系统中的角色完全被忽略了。"

"大批格陵兰鲨鱼的命运终结在北大西洋的附带捕捞中。我希望我们的研究可以让更多人关注到格陵兰鲨鱼。"尼尔森教授说。





根据鲨鱼基金会的资料，格陵兰鲨鱼拥有巨大的圆柱形身体，短小的圆鼻子。它们在苏格兰、北海和英吉利海峡的部分海域偶尔会被发现。

它们分布广泛，从大西洋东部到法国的塞纳河，一直到斯匹次卑尔根岛和俄罗斯，甚至在大西洋西部的相近海拔区域，都可以发现它们的身影。

格陵兰鲨鱼在大海的不同深度都可以生活。从靠近海岸的浅水滩到1200米深的海底，它们都可以生存。雌性格陵兰鲨鱼每几年生产一次，每次可以生几个小鲨鱼，和鲸鱼类似。





北极熊偶尔也会成为格陵兰鲨鱼的食物。它们的食物包括鱼和甲壳纲动物，还有一些哺乳动物，比如海豚。"格陵兰鲨鱼长寿的秘密其实很简单--它们很大，体温很低。"另一位教授说道。温度越高，化学反应越容易发生。格陵兰鲨鱼的体温几乎处于冰点，身体组织处于寒冷状态，所以它们身体内的发生的化学反应很少。大型动物的新陈代谢水平往往低于小型动物。

科学家通过格陵兰鲨鱼的软骨生长来计算它们的年龄，这种方法类似于测量树的年龄。科学家研究了28头雌性鲨鱼，身长从不足1米到超过5米。





科学家测量了3个多世纪的寿命长度。寿命最长的一头鲨鱼年龄范围在270岁到510岁之间，身长5.02米。寿命第二长的鲨鱼年龄范围在260岁到410岁之间，身长4.93米。格陵兰鲨鱼比弓头鲸的寿命更长，后者的寿命可达211年。

"我们应该认真想想我们该如何管理和保护这个物种，以前对待这些动物的方法是否还可以持续下去。如何从商业捕捞和其他人类活动给它们造成的影响中保护它们，是我们应该解决的问题。"尼尔森教授说。