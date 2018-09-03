利比亚首都约400名囚犯越狱

哈通社/阿斯塔纳/9月3日 -- 据新华社消息，利比亚司法部称，约400名囚犯2日从利比亚首都的黎波里郊区一所监狱越狱。目前，政府正在搜捕这些逃犯。

司法部发布声明说，由于利政府军和其他武装派别在的黎波里的武装冲突不断升级，位于的黎波里南郊的艾因扎拉监狱一个监区发生上述越狱事件。这个监区关押的囚犯罪行较轻。目前，利政府正在搜捕越狱者。

据悉，当天监区附近发生冲突，监区内被关押人员冲出监区大门。为避免造成大规模人员伤亡，监狱看守并未阻止。

8月下旬以来，利政府军和其他武装派别在的黎波里南部地区发生武装冲突，目前已造成41人死亡、123人受伤。

9月2日，利比亚民族团结政府宣布，由于政府军和其他武装派别近日在的黎波里的冲突不断升级，自即日起的黎波里进入紧急状态。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前，两大势力割据对峙。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制着包括的黎波里在内的西部部分地区，国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的"国民军"联盟控制着东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。