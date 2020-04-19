新冠肺炎：确诊患者中治愈出院人数达400人
21:26, 19 四月 2020
哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 哈萨克斯坦全国累计确诊新冠肺炎（COVID-19）病例已达1676例，治愈出院人数达到了400人。
根据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息综合发布平台统计（coronavirus2020.kz），截至2020年4月19日21：00为止，哈萨克斯坦全国范围内确诊新冠肺炎患者总数已达1676例，其中治愈出院400例，死亡17例。
确诊病例总数: 1676
努尔苏丹 – 372
阿拉木图 – 518
奇姆肯特 – 62
阿克莫拉州 – 82
阿克托别州 – 27
阿拉木图州 – 41
阿特劳州 – 80
东哈州 – 8
江布尔州 – 61
西哈州 – 46
卡拉干达州 – 93
库斯塔奈州 – 15
克孜勒奥尔达州 – 147
曼格斯套州 – 12
巴甫洛达尔州 – 26
北哈州 – 29
突厥斯坦州 – 57
治愈人数 : 400
努尔苏丹 – 177
阿拉木图 – 84
奇姆肯特 – 11
阿克莫拉州 – 17
阿克托别州 – 7
阿拉木图州 – 8
阿特劳州 – 21
江布尔州 – 6
西哈州 – 2
卡拉干达州 – 12
克孜勒奥尔达州 – 24
曼格斯套州 – 1
巴甫洛达尔州 – 1
北哈州 – 18
突厥斯坦州 – 11
死亡人数 : 17
努尔苏丹 – 2
阿拉木图 – 3
奇姆肯特 – 3
阿克莫拉州 – 4
东哈州 – 1
卡拉干达州 – 1
库斯塔奈州 – 1
巴甫洛达尔州 – 1
突厥斯坦州 – 1
【编译：木合塔尔·木拉提】