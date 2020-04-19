新冠肺炎：确诊患者中治愈出院人数达400人

哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 哈萨克斯坦全国累计确诊新冠肺炎（COVID-19）病例已达1676例，治愈出院人数达到了400人。

根据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息综合发布平台统计（coronavirus2020.kz），截至2020年4月19日21：00为止，哈萨克斯坦全国范围内确诊新冠肺炎患者总数已达1676例，其中治愈出院400例，死亡17例。





确诊病例总数: 1676

努尔苏丹 – 372

阿拉木图 – 518

奇姆肯特 – 62

阿克莫拉州 – 82

阿克托别州 – 27

阿拉木图州 – 41

阿特劳州 – 80

东哈州 – 8

江布尔州 – 61

西哈州 – 46

卡拉干达州 – 93

库斯塔奈州 – 15

克孜勒奥尔达州 – 147

曼格斯套州 – 12

巴甫洛达尔州 – 26

北哈州 – 29

突厥斯坦州 – 57





治愈人数 : 400

努尔苏丹 – 177

阿拉木图 – 84

奇姆肯特 – 11

阿克莫拉州 – 17

阿克托别州 – 7

阿拉木图州 – 8

阿特劳州 – 21

江布尔州 – 6

西哈州 – 2

卡拉干达州 – 12

克孜勒奥尔达州 – 24

曼格斯套州 – 1

巴甫洛达尔州 – 1

北哈州 – 18

突厥斯坦州 – 11

死亡人数 : 17

努尔苏丹 – 2

阿拉木图 – 3

奇姆肯特 – 3

阿克莫拉州 – 4

东哈州 – 1

卡拉干达州 – 1

库斯塔奈州 – 1

巴甫洛达尔州 – 1

突厥斯坦州 – 1





【编译：木合塔尔·木拉提】