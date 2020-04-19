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    新冠肺炎：确诊患者中治愈出院人数达400人

    21:26, 19 四月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 哈萨克斯坦全国累计确诊新冠肺炎（COVID-19）病例已达1676例，治愈出院人数达到了400人。

    根据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息综合发布平台统计（coronavirus2020.kz），截至2020年4月19日21：00为止，哈萨克斯坦全国范围内确诊新冠肺炎患者总数已达1676例，其中治愈出院400例，死亡17例。


    确诊病例总数: 1676

    努尔苏丹 – 372

    阿拉木图 – 518

    奇姆肯特 – 62

    阿克莫拉州 – 82

    阿克托别州 – 27

    阿拉木图州 – 41

    阿特劳州 – 80

    东哈州 – 8

    江布尔州 – 61

    西哈州 – 46

    卡拉干达州 – 93

    库斯塔奈州 – 15

    克孜勒奥尔达州 – 147

    曼格斯套州 – 12

    巴甫洛达尔州 – 26

    北哈州 – 29

    突厥斯坦州 – 57


    治愈人数 : 400

    努尔苏丹 – 177

    阿拉木图 – 84

    奇姆肯特 – 11

    阿克莫拉州 – 17

    阿克托别州 – 7

    阿拉木图州 – 8

    阿特劳州 – 21

    江布尔州 – 6

    西哈州 – 2

    卡拉干达州 – 12

    克孜勒奥尔达州 – 24

    曼格斯套州 – 1

    巴甫洛达尔州 – 1

    北哈州 – 18

    突厥斯坦州 – 11

    死亡人数 : 17

    努尔苏丹 – 2

    阿拉木图 – 3

    奇姆肯特 – 3

    阿克莫拉州 – 4

    东哈州 – 1

    卡拉干达州 – 1

    库斯塔奈州 – 1

    巴甫洛达尔州 – 1

    突厥斯坦州 – 1


    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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