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    年初至今全国有近400个偏远乡村接入高速互联网

    14:41, 21 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月21日 – 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部发布消息称，2020年年初至今，全国共有393个偏远乡村通过光纤通信网络技术接入了高速互联网。

    该部表示，从2018年开始通过公私合作模式实施的相关计划，得到了哈萨克电信公司（Kazakhtelecom）和联营企业SilkNetCom公司及Transtelecom公司的大力支持。

    至2020年底，三家企业将依靠自身资金，负责完成对1250个偏远村庄的2万公里光纤网络铺设任务，确保这些村庄的学校、医院和政府机构能够全面接入高速互联网络服务。

    此外，在已经接入光纤网络的村庄中，移动运营商将可安装自己的基站，并为农村人口提供优质的移动互联网服务。

    消息称，在全国互联网覆盖工程项目框架下，移动运营商有义务在2020年底之前为人口超过250人的所有村庄提供移动互联网。 同时，移动运营商将积极使用由FOCL项目创建的基础架构来使用3G / 4G技术。

    根据计划表，至年底前，全国接通高速互联网服务的村庄总数将达到5163个，即全国99.3%的人口将实现3G / 4G网络的全面覆盖。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    总统下达的任务 社会保障 社会 科技 通讯 通信 黄金储备
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