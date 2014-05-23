多家航空公司停飞委内瑞拉航班 要求收回40亿美元欠款

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线专稿：据阿根廷《Infobae》网站5月21日报道，委内瑞拉航空协会(ALAV)称，委内瑞拉政府在去年拖欠多家国际航空公司共计40亿美元的债务，原因是该国只允许国外航空公司用强势玻利瓦尔币售卖机票，而鉴于严格的外汇管制措施，这些货币无法及时兑换成美元，导致国外航空公司无法支取收益。如今，多家航空公司已决定撤出委国航空市场，作为对此事的回应。

委内瑞拉航空协会首席执行官称，"越来越多的国际航空公司表示，在债务问题得到解决之前，他们将暂停飞往委内瑞拉的航班。"

据该协会称，本月，意大利航空公司已暂停了17个飞往委内瑞拉的航班，因为委政府拖欠这家航空公司约1.87亿美元的债务。此外，加拿大航空公司也选择了暂停所有飞往委内瑞拉的航班。而另外一些国际航空公司则选择了减少航班次数，或者调整航班上到达该国的乘客的配额。

尽管今年委内瑞拉政府曾召开多次会议与航空公司洽谈，并保证会在今年清算政府的欠款，但航空公司表示，直到目前，政府的承诺仍未实现。

今年3月中旬，委内瑞拉总统马杜罗曾向航空公司喊话，"如果现在离开了，就不要再回来了。"他还表示，政府正在清算他们对于航空公司的欠款，并承诺一定会支付。

据了解，委内瑞拉政府陷入财务困局，主要是因为该国的外汇兑换系统十分繁琐，并且政府实行严格的外汇管制措施。如果跨国公司想要兑换货币，需要经过多道行政程序方能办理，同时该国还拥有三种不同的外币兑换机制，由此导致多家跨国公司兑换外币十分困难，并促使他们退出委内瑞拉的航空市场。