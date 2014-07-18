法国发生火车追尾事故 已造成至少40人受伤（组图）

哈通社阿斯塔纳7月18日电，据新华网报道，法国西南部比利牛斯-大西洋省17日发生一起两列同向行驶的火车追尾相撞事故，目前已造成至少40人受伤，其中4人伤势严重。

当天下午5时25分左右，在法国比利牛斯-大西洋省的勒斯卡尔市和丹古恩市之间路段，一辆省际列车(TER)追尾撞上一列从塔布市开往巴黎的高速火车(TGV)，但所幸两车均未脱轨。当时省际列车上载有大约80名乘客，高速列车上载有约175名乘客。

据《西南报》报道，事发后比利牛斯-大西洋省省政府启动危机应急预案，派出大批消防员和宪兵部队赶往事发现场救援，并在丹古恩市市政厅设立医疗救治中心。法国国营铁路公司则调动多辆大巴疏散未受伤的乘客。

该报援引当地政府的最新消息说，此次事故已造成至少40人受伤，救援人员就地对轻伤者进行救治。另有9人被送往医院急救，其中4人伤势严重，包括一名婴儿和10岁幼童。受此事故影响，波城至波尔多市区间的铁路已完全关闭。 法国负责交通运输事务的国务秘书弗雷德里克•居维利埃在接受BFM电视台采访时表示，这是一起"极端罕见"的事故，他已要求陆地交通事故调查局立即展开调查，以查明事故原因。 据报道，初步迹象表明，事发当时高速列车已经减速，结果开往同一方向的省际列车追撞了高速列车的尾部。据一名高铁上的乘客向媒体透露，事发前不久车上广播通知说，由于天气炎热造成信号故障，列车需要减速行驶。