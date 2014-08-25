外媒：德监听土耳其近40年 未将其视作真正朋友

哈通社阿斯塔纳8月25日电，据中新网援引俄媒报道，德国《焦点》杂志日前曝出德国政府一项监听丑闻--德国联邦情报局从1976年便开始就根据当时社会民主党总理赫尔穆特•施密特政府授权对土耳其进行监听活动。

报道称，德国对于盟国土耳其的监听已经有38年历史，而并非最近才开始的行为。目前，德国政府发言人拒绝对这一报道发表评论。 对于德国联邦情报局监听土耳其将近40年，一些德国官员将这种行为解释为"并非所有北约盟国都可以被视作是德国朋友"。 德国保守派国会议员汉斯-彼得•乌尔表示，德国实施对土耳其的监听有"很好的理由"，因为这涉及到贩卖人口、毒品和恐怖主义等安全问题。他强调说："我们需要知道申请加入欧盟的国家究竟是什么样子。"

此次报道引起一片哗然，德国总理默克尔被指虚伪，因为就在不久前她还曾提醒美国国家安全局"朋友之间不应该互相刺探"。 但随后德国政府消息人士又表态说，"我们从来没有声称这一立场适用于每一个北约国家。"一位不愿透露姓名的官员则表示，对于德国来说，土耳其是不能和美国或者像法国、英国这样的欧盟伙伴相提并论的。

政府消息人士就强调，德国作为拥有土耳其裔最多的国家(约300万人)，对于土耳其的社会问题十分关切，特别是对安全问题的考虑，例如土耳其极端份子和库尔德团体的活动，毒品走私和贩卖人口等问题。消息人士还指出，土耳其曾试图通过德国境内的土耳其人团体和组织来实现自己的政治目标。 安卡拉政府则表示，将彻底调查报告。德国驻土耳其大使也被传唤到土耳其外交部举行相关会谈。土耳其外交部在一份声明中强调："我们需要德国方面做出解释。盟友关系是建立在相互尊重和信任的基础上的，间谍行为是不可接受的。" 但随后，一些土耳其官员开始淡化紧张关系，土耳其内政部长埃夫坎•阿拉就对媒体表示，这种间谍活动为尽管"没有必要"但属于"正常"。尽管如此，但是外界就推测，该报告将加剧这两个北约盟国之间的紧张关系。