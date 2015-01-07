俄罗斯神秘电台40年持续发送代码 无人能解

哈通社阿斯塔纳1月7日电，据每日邮报网站报道，俄罗斯有一个呼号为"UVB-76"的神秘短波无线电台，它每周7天，每天24小时重复向外发送单调的声音。"UVB-76"电台于1982年首次被发现，该电台持续发送类似蜂鸣的"嗡嗡"的单调声音，但在1997年的某一天，嗡嗡声突然停止，一个冰冷的男声响起。这个有着浓重俄罗斯口音的男声说出"U-V-B-7-6"的呼号后，又播报了一系列数字和代码，停顿之后，类似蜂鸣的嗡嗡声又响了起来。这个神秘的电台从20世纪70年代起开始进行播报，它被人们称作"The Buzzer"（蜂鸣器），它的呼号为"UVB-76"后改呼号为"MDZhB"。但是至今没有人知道设立电台的目的是什么，是谁在播报信息以及播报的内容是什么。

虽然电台播送出的声音在40年内有一些变化，但是其间一直有类似蜂鸣的嗡嗡声，有时会被男声播报的代码和数字所打断。类似蜂鸣的嗡嗡声每分钟会响起25次，每次持续的时间不到1秒，停顿后再次响起，似乎无穷无尽。声音的频率是4625千赫，任何人都可以听到。近几年的研究表明电台可能位于莫斯科附近一个叫做波瓦罗沃的一个小镇，但是2010年9月份，电台的位置发生了改变，转移到了俄罗斯西部地区。

根据"数字站"网站发布的文章，电台位于俄罗斯西部军事区的一个通信中心，它负责将消息发送到相应的军事单位和前哨基地。关于该电台的相关信息，很多网站和博客上都进行了热烈的讨论，很多无线电爱好者被这个世界未解之谜深深地吸引住了。

"数字站"这个网站的创始人是来自匹兹堡的一位工程专业的学生瑞安•绍姆，他说在大约一年前他开始对这个电台感兴趣。他说："我第一次了解关于这个电台的消息是在YouTube上，我被这个神秘的电台深深地吸引住了。但我目前没有尝试去破解代码，因为没有电报密码本的话我根本就不知道他们在说什么。"

有人认识间谍之间利用电台发送信息进行秘密交流的以防信息被追踪到或被截获。虽然无线电覆盖地区的任何人都能听到广播的内容，但是没有人能理解他们到底在说什么。

电台播报的内容和模式没有明显地改变过，都是以呼号"UVB-76"开始的，直到2010年改呼号为"MDZhB"。该电台还曾经播送过报时信号，每一小时之初都会播送一个一分钟长的两调类似蜂鸣的嗡嗡声，但是报时信号在2010年6月停止了。有趣的是，在几个月或几年之后有时候会播出相同的内容，原因未知。在2011年1月26日，播音者播报了"‘ILOTICIN 36 19 69 46"的内容，四个月之后，2011年的5月11日再次播报了相同的内容。

在2010年之后，每隔几个星期就能听到电台播报的内容，而且总在一些重大事件发生的时候或邻近重大事件发生时播报。例如在2014年3月18日，经投票克里米亚加入俄罗斯联邦后不到24小时，电台播出了""T-E-R-R-A-K-O-T-A. Mikhail Dimitri Zhenya Boris . Mikhail Dmitri Zhenya Boris. 81 26 T-E-R-R-A-K-O-T-A"的内容。 类似蜂鸣的嗡嗡声每分钟会响起25次，每次持续的时间不到1秒，停顿后再次响起，似乎无穷无尽。声音的频率是4625千赫，任何人都可以听到 近几年的研究表明电台可能位于莫斯科附近一个叫做波瓦罗沃的一个小镇叫做，但是2010年9月份，电台的位置发生了改变，转移到了俄罗斯西部地区 电台播报的内容和模式没有明显地改变过，都是以呼号"UVB-76"开始的，直到2010年改呼号为"MDZhB" 一名俄罗斯大学生认为自己发现了神秘电台的所在之处："那里好像废弃的军事基地，荒无人烟，在那里他还遇到了推着空空的婴儿车的女人，令人毛骨悚然