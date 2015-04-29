应对恐怖威胁 法拟增加近40亿欧元军费

哈通社阿斯塔纳4月29日电 据BBC报道，法国总统奥朗德本周三（4月29日）宣布，法国将在今后4年增加近40亿欧元的防卫开支预算，以应对来自国内及海外的极端主义威胁。

奥朗德在出席防卫委员会议后表示，法国在2015年的防卫开支预算将保持在314亿欧元，而在2016年至2019年的4年间，防卫开支预算将增加38亿欧元。 法国在中东和非洲数地有军事部署，部队装备需要更新，加上今年1月的巴黎恐怖攻击案后，法国政府意识到日益扩大的恐怖威胁和网路攻击，以及提升对空作战和情报收集能力的重要性，估计需要数十亿欧元经费采取相应措施。 法国总统奥朗德说："法国正面临着来自法国国内及海外的极端主义威胁。增加防卫开支预算的决定不仅是为了保护法国国内的安全，也是为了保护目前在海外执行军事任务的军队的安全。" 法国将在包括该国机场、火车站，及著名旅游景点在内的敏感地区部署7000名警力，以保护有关地区的安全。 今年1月份，首都巴黎发生《查理周刊》恐怖袭击案，导致17人死亡。该事件发生以后，法国一直将安全警戒维持在最高级别。 法国总理曼努埃尔•瓦尔斯表示，自一月份的恐怖袭击以来，法国警方已至少挫败了5起恐怖袭击阴谋。 2014年，法国通过的军事预算法计划在2014年至2019年间裁减3.4万个职位。据一位奥朗德身边的高级官员说，防卫开支预算的增加将会比之前的计划少裁减1.85万个职位。