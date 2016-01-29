阿塞拜疆或接受40亿美元纾困

哈通社阿斯塔纳1月29日电 据英国《金融时报》28日报道，来自国际货币基金组织(IMF)和世界银行的官员正前往阿塞拜疆，就可能的40亿美元紧急贷款方案开展磋商，这可能会成为因油价暴跌引发的一系列纾困行为中的第一个。

这次对巴库的访问之前，原油价格的崩盘刚刚引发一轮货币危机。此次对巴库开展访问之际，从中亚到拉美的新兴市场石油生产国，都令这两家全球机构担心不已。

IMF和世行也一直在监控巴西和厄瓜多尔等其他产油国形势的发展变化。目前，巴西正陷入一个多世纪以来最严重的经济衰退。在委内瑞拉，油价引发的危机甚至增大了IMF和委内瑞拉政府之间修复关系的可能性--而IMF人员上次访问委内瑞拉首都加拉加斯还是在逾10年前。

阿塞拜疆95%的出口依赖石油和天然气。该国货币的疲软在全国引发了一系列抗议活动，令阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫领导的政府十分不安。

上周，这个前苏联加盟共和国向对外输出的外汇收取20%的税，成为全球首个采取资本管制措施应对油价崩盘的国家。

去年12月底，经历了在一年时间里耗尽逾半数外汇储备之后，阿塞拜疆央行放弃了紧盯美元的政策。自那以来，阿塞拜疆货币马纳特已下跌35%。

一名IMF发言人表示，IMF团队将在巴库从1月28日停留至2月4日，以"按照当局要求考察事实情况"。该团队将就可能的"技术援助"开展磋商，并"评估可能的融资需求"。知情人士表示，正在讨论的融资方案价值约为40亿美元。

世界银行发言人表示，IMF和该机构正与阿塞拜疆政府就"应对国内货币和低油价压力"的紧急措施和较长期措施开展磋商。

知情人士表示，与巴库方面的磋商还处于早期阶段，阿塞拜疆政府仍可能选择不要IMF的支持。

尽管过去一年里阿塞拜疆央行外汇储备已急剧减少，该国却基本没什么债务，去年10月初其主权财富基金持有的资产为347亿美元，超过其国内生产总值的60%。

包括欧洲复兴开发银行和亚洲开发银行在内的其他国际金融机构的代表，也将在今后几天抵达巴库。