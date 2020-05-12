新冠肺炎：40%的确诊患者已治愈出院

哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 我国已连续两天出院人数高于新增确诊人数，今天又有34名新冠确诊患者治愈出院。

5月10日和11日两天的治愈出院人数分别为175人和133人，均高于当天新增确诊病例数量（分别为115和117）。

据coronavirus2020.kz数据，5月12日截至努尔苏丹时间11：25时，哈萨克斯坦又有34名新冠肺炎（COVID-19）确诊患者治愈出院。

这34名出院的康复者分别位于以下地区：

奇姆肯特市 - 3,江布尔州 - 1,西哈州 - 6,巴甫洛达尔州 - 7,突厥斯坦州 - 12,克孜勒奥尔达州 - 4,东哈州 - 1.

截至目前，哈萨克斯坦已有 2108名确诊患者治愈出院，占确诊病例总数的40%。

全国三大直辖市及14个州已治愈患者数量分别如下：

努尔苏丹市 – 416

阿拉木图市 – 456

奇姆肯特市 – 138

阿克莫拉州 – 91

阿克托别州 – 54

阿拉木图州 – 87

阿特劳州 – 121

东哈州 – 15

江布尔州 – 93

西哈州 – 107

卡拉干达州 – 99

库斯塔奈州 – 30

克孜勒奥尔达州 – 165

曼格斯套州 – 17

巴甫洛达尔州 – 89

北哈州 – 29

突厥斯坦州 – 101





【编译：木合塔尔·木拉提】