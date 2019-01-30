儿童基金会呼吁为4100万受冲突或灾害影响的儿童提供39亿美元紧急援助
儿童基金会当天所发布的"儿童人道主义行动"计划阐明了该机构2019年的募捐重点，以及在向全球59个国家的4100万儿童提供安全饮水、营养、教育、保健和保护所做的努力。儿童保护方案所需资金占整个募捐呼吁的3.85亿美元，其中包括为受叙利亚危机影响的儿童提供保护服务所需的1.21亿美元。
儿童基金会执行主任亨利埃塔·福尔表示，"今天，成百上千万生活在冲突或灾难中的儿童正在遭受可怕的暴力、痛苦和创伤，儿童保护工作的影响怎么强调都不为过。当儿童没有安全的地方玩耍时，当他们无法与家人团聚时，当他们得不到心理社会支持时，他们将无法从无形的战争创伤中康复。"
儿童基金会估计，3400多万名生活在冲突和灾难中的儿童无法获得儿童保护服务，包括也门的660万儿童、叙利亚的550万儿童和刚果民主共和国的400万儿童。
儿童保护服务包括预防和应对虐待、忽视、剥削、创伤和暴力的所有努力。儿童基金会通过查明、减轻和应对儿童安全和福祉面临的潜在危险，努力确保将保护儿童作为该组织人道主义方案所有领域的核心，包括水、卫生和个人卫生、教育和其他工作领域。
然而，资金限制以及其他挑战，包括交战各方日益无视国际人道主义法和拒绝人道主义准入，意味着援助机构保护儿童的能力受到严重限制。例如，在刚果民主共和国，儿童基金会在2018年儿童保护方案所需的2100万美元仅有三分之一得到落实，而五分之一叙利亚儿童保护资金仍未到位。
联合国儿童基金会紧急方案主任曼努埃尔·方丹表示，"向这些儿童提供他们需要的支持是至关重要的，但如果没有重大和持续的国际行动，许多儿童将继续陷入困境，国际社会应致力于支持在紧急情况下保护儿童的行动。"
2019年是具有里程碑意义的《儿童权利公约》通过30周年和《日内瓦公约》通过70周年。然而，今天，卷入国内或国际冲突的国家比过去30年中的任何时候都多，威胁到成百上千万儿童的安全和福祉。
儿基会在一个月前发表的一项报告称，世界未能保护生活在世界各地冲突中的儿童，造成灾难性后果。持续遭受暴力或冲突的儿童，尤其是年幼时，面临着生活在恶性压力状态中的风险--如果得不到正确的支持，这种状况可能会对他们的认知、社会和情感发展带来负面的终生后果。一些受战争、流离失所和其他创伤事件(如性暴力和基于性别的暴力)影响的儿童需要得到特殊护理，以帮助他们加以应对和康复。
此次人道主义募捐呼吁涉及五个单独的援助计划，包括针对埃及、约旦、黎巴嫩、伊拉克和土耳其的叙利亚难民和收容社区的计划( 9.04亿美元)；也门( 5.423亿美元)；刚果民主共和国( 3.261亿美元)；叙利亚( 3.198亿美元)和南苏丹( 1.792亿美元)。