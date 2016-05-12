报告：全球各地4100万人流离失所

哈通社阿斯塔纳5月12日电 据外媒消息，一份报告说，去年全球各地由于冲突和自然灾害而背井离乡的人们达到创记录的4080万人。这是有史以来的最高数字。

挪威难民理事会境内流离失所监测中心（IDMC）星期三的报告说，仅在2015年一年就有2780万人在自己国家内流离失所。

这份报告说，2015年平均每天有6.6万人离开家园，总人数足以相当于纽约、伦敦、巴黎和开罗的人口总和。该理事会秘书长埃格兰说，"世界正处在人口流离失所的巨大危机中，而且每年都在无情地扩大，现在有太多的地方经历着冲突或灾难的‘完美风暴'。"

在860万因冲突而背井离乡的人中有百分之60来自中东和非洲地区的也门、叙利亚和伊拉克。 2010年发生的阿拉伯之春运动和伊斯兰国的扩张是人们背井离乡的主要原因。伊斯兰国正在叙利亚、伊拉克和其他国家作战。

该报告称，因冲突而离开家园但仍留在自己祖国的人比那些到其他国家寻求庇护的人多一倍。 挪威难民理事会的一名顾问斯肯布里说，"这些人没有跨越边境主要是因为他们做不到，他们没有办法或者边境关闭了。"

斯肯布里说，对于中东地区的流离失所危机没有军事或人道主义的解决办法。他说，"只有靠政治谈判解决带来长期和平。所有交战各方都必须参与其中，那些具有影响力的国家，不应一直在助长战火，而应该做出行动让地面战斗人员停止。"