厄瓜多尔强烈地震：死亡人数升至413人

哈通社阿斯塔纳4月19日电 据BBC消息，厄瓜多尔政府表示，该国周末发生的强烈地震已导致至少413人死亡。

厄瓜多尔北部太平洋海岸附近星期日发生里氏7.8级地震，救援人员和受害者家属目前仍在瓦砾中尽力寻找幸存者。

厄瓜多尔总统科雷亚在走访地震灾区时表示，灾区重建开支可能达数十亿美元。

科雷亚总统说，许多人仍然在坍塌建筑的瓦砾下，这是厄瓜多尔70年来遇到的最大悲剧。

星期一（4月18日）晚间，救援人员在海边城市曼塔一家倒塌酒店的瓦砾中将6名地震受困者救出，包括两名女孩，其中一名三岁，另一名仅有9个月大。

在受灾严重的波托维耶霍和佩德纳莱斯，地震灾民为遇难者举行了葬礼。

厄瓜多尔总统科雷亚说，救援人员继续在瓦砾中寻找幸存者，一旦瓦砾中有生命迹象，救援人员将首先施救。但他警告说，地震造成的死亡人数可能还会上升。



受灾严重的佩德纳莱斯估计至少有上百人死亡。



佩德纳莱斯市长说，地震造成了严重破坏。

在受灾严重的波托维耶霍和佩德纳莱斯，地震灾民为遇难者举行了葬礼。

科雷亚还警告说，这次地震将给厄瓜多尔经济造成数十亿美元的损失。作为南美洲的产油国，该国经济因近来全球石油价格走低而倍受打击。

美洲国家组织秘书长阿尔马格罗表示，该组织很少使用的紧急事务基金将被解冻，并交给厄瓜多尔用于灾后重建。

厄瓜多尔财政部长在周一宣布，该国将从中国国家开发银行获得20亿美元资金，但目前不清楚这笔资金是否将被直接用于地震灾后重建。

厄瓜多尔西部地区星期一遭受了强烈的余震冲击，地震强度为里氏5.1级。

在靠近地震中心的佩德纳莱斯，当局担心死亡人数可能高达400人。佩德纳莱斯市长说，整个城镇都被"夷为平地"。

他说，当局正尽一切可能救灾，但可做的事情却不多。

受灾严重的波托维耶霍是一个有30万居民的城镇，地震使众多房屋倒塌，救援人员正尽力在瓦砾中寻找幸存者。当地居民说，瓦砾下已有腐烂的尸体传出异味。

波托维耶霍也出现抢劫事件。一名男子对路透社说，"我得利用这次可怕的灾难。我需要钱来买食物。我的房子没了，没水，水电。"

波托维耶霍和佩德纳莱斯的地震灾民周一晚上将在户外过夜。