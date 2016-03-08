布伦特原油突破41美元关口

哈通社阿斯塔纳3月8日电 据外媒报道，布伦特原油更是连续突破40和41美元关口并触及年内新高，尽管基本面形势依然不佳，但原油多头信心提升或暗示油价底部已经形成。布伦特原油期货周一收涨2.12美元，涨幅5.48%，报40.84美元/桶。

美国原油期货收涨1.98美元，涨幅5.51%，报37.90美元/桶。

油价反弹也得益于技术面的仓位调整，投资者目前正在增配原油和铜等大宗商品，同时对股票的投资也有所增加。美国股市自2月中旬以来已经累计上涨约8%，而亚洲股市也于周一触及2个月高位，股市回稳有助于市场风险意愿提升，从而进一步推动油价上扬。

根据能源情报机构Genscape的数据显示，截至3月4日当周，库欣地区原油库存增加670714桶，至6880万桶，远低于上周的数据。根据Censcape，截至2月26日当周库欣地区库存增加了100万桶。

据ICE称，对冲基金经理和货币基金经理所持布伦特原油看涨押注升至纪录新高。

据外媒统计，追踪原油价格走势的最大交易所交易基金（ETFs）投资者上周因油价上涨共赎回1.252亿美元，创2015年10月2日以来最大单周流出。

德商银行大宗商品分析师Carsten Fritsch表示，美国钻井数量连续11周下跌为油价上涨提供了来自供应面的支撑，而需求面也将因美国就业人数大增有所增长。

近期有关油价触底说不绝于耳，许多市场人数预计油价已经触底，即将迎来反弹。纽约咨询公司PIRA的创始人兼执行董事长Gary Ross日内表示，石油输出国组织(OPEC)主要产油国正开始私下谈论每桶50美元的新油价均衡水平，进一步说明油市长期以来的大幅下挫之势已经正式结束。

尼日利亚石油部长Emmanuel Kachikwu此前表示，OPEC国家和非OPEC国家将于3月20日在俄罗斯会面。他预计，在会议之后，油价将有戏剧性的波动。会议的目标是让油价上涨至每桶50美元。

Ross在两周半之前对客户称，他认为原油"价格低位已经出现"，当时油价约为每桶30美元。美国原油期货自那时以来一路上扬，周五收盘接近每桶36美元，不过一些分析师对于宣称油价触底仍十分谨慎。

Ross表示，油价在年底前应会回升至每桶50美元，OPEC主要产油国最终减产可能带来帮助。

"他们希望油价会达到50美元，这可能将成为全球油价的新基准，"Ross表示。他是石油行业最受尊敬的预测人士，对油价的预期颇为大胆，而且几十年来一直为OPEC成员国提供咨询服务。Ross是少数几个预期到2014年OPEC会允许油价下跌的分析师之一，他的预测通常都不公开。虽然他去年上半年预测失误，当时油价反弹至60美元左右的状况没有持续，后来他和高盛等机构愈发看空油价前景，并在去年12月预测美国原油今年2月将跌至30美元以下。

"虽然这可能不会成为官方的目标价格，但你会听到他们提到这一水平。他们在尝试给市场一个基准价格。"

若沙特阿拉伯和其他强大的海湾OPEC国家开始把50美元作为"对生产国和消费国而言的合理价格"，就可能暗示着油价在很长时间以来的不同寻常的大跌走势结束。

Ross也在给客户的报告中表示，最近主要OPEC成员国与非OPEC产油国俄罗斯达成协议将产量"冻结"在1月水平，是支撑市场人气的一个因素。

根据最新的路透调查，每桶50美元的价格符合分析师对2017年美国油价的预测，不过较今年每桶38美元的预测中值要高得多。

油价在今年2月刷新多年新低之后已经强劲反弹45%，空头平仓被视为主要驱动力。