哈萨克斯坦新增428例新冠确诊病例 累计16779例
10:05, 20 六月 2020
哈通社/努尔苏丹/6月20日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达16779人。
据哈国新冠疫情官方信息平台20日消息，截至当天8时，哈国较前一天8时新增428例感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，单日增幅2.6%，累计确诊16779例。
19日全国共有272名新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达10411人。
19日全国共通报8例死亡病例，累计死亡病例总数达到113例。
全国各地区新增病例（增幅）情况如下：努尔苏丹市 - 79 (2,5%)
卡拉干达州 - 60 (3,5%)
突厥斯坦州 - 36 (6,9%)
阿拉木图市 - 34 (1,0%)
东哈州 - 34 (10,2%)
西哈州 - 26 (2,4%)
北哈州 - 26 (17,8%)
奇姆肯特市 - 23 (1,9%)
阿克莫拉州 - 22 (8,4%)
库斯塔奈州 - 20 (7,8%)
江布尔州 - 19 (3,4%)
巴甫洛达尔州 - 12 (2,7%)
阿拉木图州 - 11 (2,0%)
曼格斯套州 - 10 (2,4%)
阿特劳州 - 7 (0,5%)
克孜勒奥尔达州 - 7 (1,3%)
阿克托别州 - 2 (0,3%)
【编译：木合塔尔·木拉提】