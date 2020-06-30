韩国新增43例新冠确诊病例 累计12800例

哈通社/努尔苏丹/6月30日 —— 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部30日称，截至当天0时，韩国较前一天0时新增43例感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，累计1.28万例。

除了以首都圈地区以教会和直销公司为中心不断发生小规模聚集性感染之外，光州市、大田市和全罗南道等地也持续出现多例新增病例。境外输入病例也连日保持两位数增势，引起防疫部门高度警惕。

按感染途径来看，单日新增的43例中有23例属于社区感染，过半数来自首都圈地区，包括首尔市6例、京畿道7例，其余为大田市5例、光州市3例、江原道1例、忠清北道1例。截至前一天中午12时，位于光州市的一座寺庙相关病例增至12例。大田市一名幼儿园园长和其两名儿子检测结果均呈阳性，受此影响当地1203家幼儿园停课，相关学校改为线上教学。

境外输入性病例为20例，其中13例在入境检疫过程中确诊，7例在入境后居家隔离期内确诊。

另外，当天没有新增死亡病例，累计死亡病例282例。平均病死率为2.2%。当天治愈并解除隔离的病例为108例，累计1.1537万例，981例正在接受治疗。到目前为止，共127.3766万人接受病毒检测，其中124.0157万人呈阴性，2.0809万人在等待结果。