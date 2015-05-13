巴基斯坦南部一公交车遇袭43死20伤

哈通社阿斯塔纳5月13日电 据BBC报道，巴基斯坦警方说，该国南部城市卡拉奇一辆公共汽车周三（13日）遭不明身份枪手袭击，造成至少43人死亡，20人受伤。

警方说，6名枪手驾驶3辆摩托车强行将公共汽车拦停，并向司机和乘客胡乱开枪，随后逃离现场。 总理谢里夫对这次袭击事件表示强烈谴责，并下令对事件展开调查。 一个从巴基斯坦塔利班分离出来的组织"真主旅"（Jundullah）宣布对此次事件负责。 在出事现场发现的一张传单声称这个属于"伊斯兰国"对事件负责。 当时公交车上共载有60名乘客前往伊斯马仪什叶派清真寺。受伤人员已被送往附近医院接受治疗，警察已将现场封锁并展开调查。 卡拉奇警方认为，公交袭击事件似乎与最近的飞车射击卡拉奇高级警官案是同一个组织所为。 巴基斯坦塔利班和其他逊尼派穆斯林极端组织过去都以什叶派穆斯林当作袭击目标。在过去的几个月中，很多什叶派清真寺都遭到袭击。 过去10年里，巴基斯坦经历了一系列的宗教派系攻击。 其中，大多数是由强硬的逊尼派穆斯林组织对什叶派穆斯林发动的。什叶派穆斯林约占巴基斯坦人口的20%。